UFFICIALE – Primavera, Nuha Jatta è un nuovo giocatore del Torino

Ancora un innesto per il Torino Primavera. Dopo l'ufficialità di Gregorios Politakis arriva anche quella di Nuha Jatta. Classe 2006, Jatta - di nazionalità tedesca e origini gambiane - è stato prelevato dal Red Bull Lipsia, dove militava nella formazione Under 19. L'operazione è a titolo temporaneo, trattandosi di un prestito. Presente però il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Jatta, alto 191 cm, è un trequartista; Tufano potrà impiegarlo anche da ala a sinistra o arretrarlo a centrocampo, ruoli già ricoperti in passato. Jatta, arrivata l'ufficialità, ha subito postato l'immagine della firma al momento del contratto con didascalia: "Contento per la nuova avventura". Tra gli in bocca al lupo nei commenti anche quello di Xavi Simons.