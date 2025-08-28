UFFICIALE – Primavera, Raballo va alla Cremonese: la formula

Il comunicato della Cremonese—
U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dalla società Torino FC i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Alessio Raballo. Nell’ultima stagione l’attaccante classe 2006 è sceso in campo con le formazioni Primavera di Torino e Parma, contribuendo alla promozione di questi ultimi in Primavera 1. A livello internazionale ha già raccolto 4 presenze con la nazionale di Cuba, scendendo in campo nelle fasi di qualificazione a Gold Cup e Mondiali del 2026.
