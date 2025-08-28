UFFICIALE – Primavera, Raballo va alla Cremonese: la formula

Era nell'aria da qualche tempo, adesso c'è anche l'ufficialità. Alessio Raballo non farà parte della Primavera granata per la stagione in corso, ma partirà nuovamente. Dopo sei mesi al Parma in Primavera 2, Raballo era tornato al Toro per la preparazione estiva. Ora è arrivato un nuovo capitolo per l'attaccante classe 2006: la Cremonese. Raballo è stato ceduto ai grigiorossi a titolo temporaneo, con la Cremonese che detiene l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale dei due club.