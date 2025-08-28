Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera UFFICIALE – Primavera, Raballo va alla Cremonese: la formula

giovanili

UFFICIALE – Primavera, Raballo va alla Cremonese: la formula

UFFICIALE – Primavera, Raballo va alla Cremonese: la formula - immagine 1
Raballo si accasa alla Cremonese e saluta la Primavera granata
Redazione Toro News

Era nell'aria da qualche tempo, adesso c'è anche l'ufficialità. Alessio Raballo non farà parte della Primavera granata per la stagione in corso, ma partirà nuovamente. Dopo sei mesi al Parma in Primavera 2, Raballo era tornato al Toro per la preparazione estiva. Ora è arrivato un nuovo capitolo per l'attaccante classe 2006: la Cremonese. Raballo è stato ceduto ai grigiorossi a titolo temporaneo, con la Cremonese che detiene l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale dei due club.

Il comunicato del Torino

—  

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Unione Sportiva Cremonese, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Alessio Raballo. Il Torino saluta Alessio e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale. 

LEGGI ANCHE

Il comunicato della Cremonese

—  

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dalla società Torino FC i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Alessio Raballo. Nell’ultima stagione l’attaccante classe 2006 è sceso in campo con le formazioni Primavera di Torino e Parma, contribuendo alla promozione di questi ultimi in Primavera 1. A livello internazionale ha già raccolto 4 presenze con la nazionale di Cuba, scendendo in campo nelle fasi di qualificazione a Gold Cup e Mondiali del 2026.

Leggi anche
UFFICIALE – Primavera, Raballo va alla Cremonese: la formula
Calciomercato Torino, Marchioro passa a titolo definitivo al Guidonia Montecelio

© RIPRODUZIONE RISERVATA