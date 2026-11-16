Il resoconto sulle gare del fine settimana: dopo tante difficoltà, festeggiano le due annate più grandi
90 secondi: "Inizia a muoversi Petrachi? Le prime voci di mercato..."
IL WEEKEND
Torino imbattuto nel fine settimana del settore giovanile granata. Weekend a ranghi ridotti, ma con soddisfazioni importanti per Under 18 e Under 17 che dopo tante difficoltà stanno iniziando a carburare. La squadra di Leardi raccoglie per la prima volta in stagione la seconda vittoria consecutiva battendo un Bologna molto più lanciato. Quella di Ledesma si regala il primo successo stagionale tanto atteso, con una prova convincente sulla Carrarese, un passo necessario per ritrovare serenità. Nessun risultato per Under 16 e Under 15, che hanno osservato il turno di riposo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Incontro ravvicinato per 6 giocatori: i match di oggi dei granata in nazionale
Columnist
Cairo "a vita" ma con fondo americano in società: ci stareste?
Rassegna Stampa
Tuttosport: “Petrachi si muove per Camarda e Abate pensa alle mosse per Napoli”
Altre News
Che fine ha fatto Karamoh? Dopo il Toro il vuoto più totale
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti