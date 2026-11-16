Il resoconto sulle gare del fine settimana: dopo tante difficoltà, festeggiano le due annate più grandi

Irene Nicola
Novanta secondi

90 secondi: "Inizia a muoversi Petrachi? Le prime voci di mercato..."

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IL WEEKEND

Torino imbattuto nel fine settimana del settore giovanile granata. Weekend a ranghi ridotti, ma con soddisfazioni importanti per Under 18 e Under 17 che dopo tante difficoltà stanno iniziando a carburare. La squadra di Leardi raccoglie per la prima volta in stagione la seconda vittoria consecutiva battendo un Bologna molto più lanciato. Quella di Ledesma si regala il primo successo stagionale tanto atteso, con una prova convincente sulla Carrarese, un passo necessario per ritrovare serenità. Nessun risultato per Under 16 e Under 15, che hanno osservato il turno di riposo.

Torino-Sampdoria U-17 Danilowski

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