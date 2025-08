Torino, scelta la panchina Under 16: Corallo si aggiunge al roster

Corallo, dal Toro... al Toro: il percorso da tecnico

Non un nome nuovo all’ambiente granata, visto che il tecnico, nato a Rivoli, aveva proprio iniziato il suo percorso da calciatore nelle giovanili del Toro. Da lì un percorso lungo da professionista in giro per l’Italia, principalmente tra Serie B e C, fino alla scelta di salutare il calcio giocato nel 2014. A quel punto Corallo intraprende il percorso da allenatore. Gli inizi nell’altra sponda della città con gli Esordienti della Juventus. Un anno dopo la scelta di partire in direzione Spezia, dove Corallo ha approfondito il Settore giovanile allenando tutte le categorie fino alla Primavera. Dal 2021 al 2023 il Monza, fino al ritorno allo Spezia per le ultime due stagioni, l’ultima delle quali vissuta alla guida dell’Under 15. Corallo completa ufficialmente l’organico granata con il sì alla panchina dell’Under 16. Oltre a lui Fioratti in Primavera, Vegliato per l’U18, Rebuffi in Under 17, Catto in Under 15.