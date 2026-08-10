Il Torino ufficializza un nuovo innesto per il proprio settore giovanile. Dopo essersi già allenato nei giorni scorsi con l’Under 17 granata, Toni Vukovic è ora a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Toro.

Il difensore centrale croato, classe 2010, arriva a titolo definitivo dall’Hajduk Spalato e ha firmato un contratto che lo legherà alla società granata fino al 30 giugno 2029. L’operazione era già stata definita e mancava soltanto l’annuncio ufficiale del club.

Vukovic va così a rinforzare l’Under 17 in vista della nuova stagione e rappresenta il secondo innesto proveniente dall’estero dopo Luke Fitzsimons, arrivato dall’accademia del St. Patrick’s.

Di seguito la nota ufficiale del Torino Football Club:

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Hajduk Spalato a titolo definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Toni Vukovic. Il difensore centrale classe 2010 si lega alla società granata fino al 30 giugno 2029