L'acquisto di Ruggero Ludergnani per la formazione Under 17
Il Torino ufficializza un nuovo innesto per il proprio settore giovanile. Dopo essersi già allenato nei giorni scorsi con l’Under 17 granata, Toni Vukovic è ora a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Toro.
Il difensore centrale croato, classe 2010, arriva a titolo definitivo dall’Hajduk Spalato e ha firmato un contratto che lo legherà alla società granata fino al 30 giugno 2029. L’operazione era già stata definita e mancava soltanto l’annuncio ufficiale del club.
Vukovic va così a rinforzare l’Under 17 in vista della nuova stagione e rappresenta il secondo innesto proveniente dall’estero dopo Luke Fitzsimons, arrivato dall’accademia del St. Patrick’s.
Di seguito la nota ufficiale del Torino Football Club:
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Hajduk Spalato a titolo definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Toni Vukovic. Il difensore centrale classe 2010 si lega alla società granata fino al 30 giugno 2029
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