Il Torino Under 14 si prende il derby contro la Juventus e scrive una piccola pagina di storia al Robaldo: la vittoria granata nel derby in questa categoria mancava, infatti, da moltissimi anni. La squadra di casa passa avanti con il capitano Erik Gargiulo, ma la Juventus trova il pareggio con Adama Baldeh. Nel finale, però, arriva il guizzo decisivo di Federico Chiesa, ex Suno e protagonista di un curioso caso di omonimia, che regala al Toro i primi tre punti della stagione. Un successo speciale, arrivato proprio nel derby e davanti al proprio pubblico, che interrompe un tabù e dà una spinta importante al percorso dei granata.