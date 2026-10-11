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I top 5 di Torino-Virtus Entella

Servivano le unghie e i denti per piegare una Virtus Entella mai doma, e l'Under 15 del Torino ha risposto presente. In un match tirato e spigoloso sbloccato soltanto dal guizzo di Colletta, i ragazzi di mister Rebuffi hanno dimostrato di anche saper soffrire. Tra le maglie granata, però, cinque interpreti sono riusciti a fare la differenza, alzando i giri e trascinando i compagni verso tre punti fondamentali per la classifica.

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