I migliori della vittoria dell'Under 15: chi ha stupito di più nella partita contro il Genoa
Nella prima vittoria dell'Under 15, c'è lo zampino di tanti. Il Toro quando spinge dimostra di avere la qualità per colpire ed è abile a saperla sfruttare. Dietro quando c'è da soffrire arriva qualche brivido, vero, ma nel complesso al netto di un errore individuale, i granata fanno il lavoro che dovevano fare e con la giusta solidità. Così arriva un 2-1 di misura, quanto basta per archiviare i primi tre punti della stagione. Di seguito la top 5 della partita.
Barbanera 6.5Tra i difensori è quello che convince di più. Fa una partita ordinata, di quelle senza fronzoli fatte di interventi sotto traccia e tanta solidità. È ciò che serve per contenere il Genoa e per limitare giocatori che hanno già un passo importante per la categoria come Alessandro Criscito. Il compito non è semplice e deve anche soffrire, ma nel complesso lo fa bene e nell'unica volta in cui fatica di più non è un suo errore a mettere in difficoltà i granata. Ha fisico, si muove con sicurezza. Lascia una buona impressione.
Pistonina 7Indossa la fascia da capitano al braccio ed veste anche il ruolo di leader a centrocampo. Tra i granata è sicuramente il giocatore a toccare più palloni, tutta la costruzione dell'azione passa dai suoi piedi. Smista, si abbassa per aiutare la difesa, si alza quando è ora di spingere. Sa muoversi bene tra gli spazi e sa anche sfruttarli. Presenza fondamentale per gli equilibri del centrocampo e di tutta la squadra. Esce per il finale di gara stremato, dopo aver dato tutto.
Cordero 6.5Terzino sinistro, si destreggia bene tra la fase offensiva e la fase più propriamente difensiva. Gli tocca la corsia più complicata, dove la qualità del Grifone è maggiormente presente. Non si tira indietro rispetto al compito, mostrando la giusta attenzione e il giusto approccio alla partita. Quando può è tra i primi a sganciarsi per andare a supporto ed è anche tra i primi a rientrare. La dedizione sul campo non gli manca.
Savian 7.5A sinistra la velocità è di casa quando ha il pallone tra i piedi. Il Genoa fatica sin dalle prime battute a contenere l'ex Novara, che diventa presto un'arma in più. Il gol del vantaggio ne è conseguenza diretta e vale il viaggio al Robaldo per la fattura. Savian si avventa sul pallone nella trequarti granata, sfruttando a suo favore un'incursione rossoblù. In un lampo la trasforma in un'occasione per il Toro, lanciandosi in un coast-to-coast a campo aperto. I difensori del Grifone provano a rientrare, ma il passo è un altro e la sassata da centro area lascia impassibile tutta la retroguardia. Il primo gol in maglia granata è anche il primo della nuova Under 15 in campionato, il suo sapore è dolcissimo.
Moriello 6.5Entra a inizio ripresa, subito dopo il gol con cui il Genoa trova il pareggio. È la prima vera mossa tattica di Rebuffi, che a fine primo tempo era stato costretto ma per infortunio a spendere il cambio. Si rivela l'uomo partita sul tabellino. Impiega un po' a entrare nei ritmi della partita, ma è anche vero che entra in una fase in cui tutti sembrano tirare un po' i remi in barca. Risparmia le energie per il finale e vince la partita d'astuzia con la zampata che vale i primi tre punti della stagione.
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