Nella prima vittoria dell'Under 15, c'è lo zampino di tanti. Il Toro quando spinge dimostra di avere la qualità per colpire ed è abile a saperla sfruttare. Dietro quando c'è da soffrire arriva qualche brivido, vero, ma nel complesso al netto di un errore individuale, i granata fanno il lavoro che dovevano fare e con la giusta solidità. Così arriva un 2-1 di misura, quanto basta per archiviare i primi tre punti della stagione. Di seguito la top 5 della partita.

Barbanera 6.5

Pistonina 7

Cordero 6.5

Savian 7.5

Moriello 6.5

Tra i difensori è quello che convince di più. Fa una partita ordinata, di quelle senza fronzoli fatte di interventi sotto traccia e tanta solidità. È ciò che serve per contenere il Genoa e per limitare giocatori che hanno già un passo importante per la categoria come Alessandro Criscito. Il compito non è semplice e deve anche soffrire, ma nel complesso lo fa bene e nell'unica volta in cui fatica di più non è un suo errore a mettere in difficoltà i granata. Ha fisico, si muove con sicurezza. Lascia una buona impressione.Indossa la fascia da capitano al braccio ed veste anche il ruolo di leader a centrocampo. Tra i granata è sicuramente il giocatore a toccare più palloni, tutta la costruzione dell'azione passa dai suoi piedi. Smista, si abbassa per aiutare la difesa, si alza quando è ora di spingere. Sa muoversi bene tra gli spazi e sa anche sfruttarli. Presenza fondamentale per gli equilibri del centrocampo e di tutta la squadra. Esce per il finale di gara stremato, dopo aver dato tutto.Terzino sinistro, si destreggia bene tra la fase offensiva e la fase più propriamente difensiva. Gli tocca la corsia più complicata, dove la qualità del Grifone è maggiormente presente. Non si tira indietro rispetto al compito, mostrando la giusta attenzione e il giusto approccio alla partita. Quando può è tra i primi a sganciarsi per andare a supporto ed è anche tra i primi a rientrare. La dedizione sul campo non gli manca.A sinistra la velocità è di casa quando ha il pallone tra i piedi. Il Genoa fatica sin dalle prime battute a contenere l'ex Novara, che diventa presto un'arma in più. Il gol del vantaggio ne è conseguenza diretta e vale il viaggio al Robaldo per la fattura. Savian si avventa sul pallone nella trequarti granata, sfruttando a suo favore un'incursione rossoblù. In un lampo la trasforma in un'occasione per il Toro, lanciandosi in un coast-to-coast a campo aperto. I difensori del Grifone provano a rientrare, ma il passo è un altro e la sassata da centro area lascia impassibile tutta la retroguardia. Il primo gol in maglia granata è anche il primo della nuova Under 15 in campionato, il suo sapore è dolcissimo.Entra a inizio ripresa, subito dopo il gol con cui il Genoa trova il pareggio. È la prima vera mossa tattica di Rebuffi, che a fine primo tempo era stato costretto ma per infortunio a spendere il cambio. Si rivela l'uomo partita sul tabellino. Impiega un po' a entrare nei ritmi della partita, ma è anche vero che entra in una fase in cui tutti sembrano tirare un po' i remi in barca. Risparmia le energie per il finale e vince la partita d'astuzia con la zampata che vale i primi tre punti della stagione.