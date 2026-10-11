Cattiveria, sofferenza e un cinismo ritrovato. Il Torino Under 15 conquista tre punti d’oro superando 1-0 la Virtus Entella tra le mura amiche, al termine di una battaglia tattica vissuta sul filo dei nervi. Dopo una prima frazione opaca, segnata da qualche errore di troppo nella gestione della sfera e dai brividi regalati dalle ripartenze liguri, la squadra di Rebuffi ha trasformato il proprio volto nella ripresa, alzando l'intensità del pressing e trovando al 50' la zampata decisiva con Colletta. Per i granata è la quarta vittoria consecutiva, il modo giusto per avvicinarsi al derby della prossima settimana.

Torino-Virtus Entella, le scelte: quattro cambi per Rebuffi rispetto al Bologna

Primo tempo: Toro propositivo ma poco efficace

Secondo tempo: Toro più incisivo nella ripresa, la decide Colletta

Il tabellino

Per la sfida contro l’Entella, mister Fabio Carlo Rebuffi opta per il classico 4-3-3 apportando ben quattro cambi nell'undici titolare rispetto all'ultima uscita contro il Bologna. Tra i pali viene confermato Basso. La prima novità si registra in difesa, dove De Simone si posiziona come terzino al posto di Barbanera, andandosi ad affiancare al capitano Pistonina, Cordero e Barbati per completare il pacchetto arretrato. A centrocampo il tecnico granata rivoluziona la mediana inserendo dal primo minuto Delle Fratte e il vice capitano Caggiano rispettivamente al posto di Savian e Moriello. I due compongono la cerniera a metà campo insieme ad Hinteregger. In attacco cambia il tridente: spazio a Repetti dal 1' al posto di Martina, affiancato da Colletta e Loreto nel trio offensivo di Rebuffi studiato per scardinare la difesa ligure.L'avvio di gara vede un Torino aggressivo, pronto a prendere subito d'assedio la trequarti avversaria per imporre il proprio ritmo. A piazzare il primo vero squillo da brivido è però la Virtus Entella, spinta dall'iniziativa di Pernigotti: il numero 10 ligure è lesto a scippare la sfera a Cordero, s'invola con una percussione velenosa sulla corsia di sinistra e si presenta a tu per tu con il portiere granata. La sua conclusione ravvicinata trova però la risposta di Basso, che si supera e blocca il pallone in due tempi, non senza far correre un brivido lungo la schiena della retroguardia di casa. Il Toro prova a riordinare le idee e riprende a palleggiare con pazienza, ma le imprecisioni sulla corsia di sinistra spianano la strada alle ripartenze dell'Entella, sempre pronta ad azzannare gli spazi creati dai troppi errori granata. Al 27' arriva la fiammata che scuote il Torino e sfiora il vantaggio con un'azione insistita e spettacolare. Tutto parte dalla sinistra con l'inserimento prepotente di Loreto: il granata s'incunea in area sfoderando un delizioso gioco di suola per ubriacare la difesa avversaria e scarica al centro per Colletta. Quest'ultimo buca il primo controllo ma non si perde d'animo, difende la sfera con le unghie e riesce ad apparecchiare per Repetto a centro area. L'attaccante del Toro si coordina e calcia di prima intenzione con un destro potente ma centrale, trovando la solida respinta di Scopinich; sulla palla vagante è ancora lo stesso Repetto il più lesto a fiondarsi sulla sfera, tentandoci di sinistro sul tap-in, ma la mira è leggermente sballata e il pallone sfreccia alto sopra la traversa. Passano appena centoventi secondi e Loreto torna a far girare la testa alla difesa ligure con un'iniziativa personale. Il numero 10 granata prende palla sull'out di sinistra, salta il diretto avversario con un guizzo secco e si accentra al limite dell'area per scatenare il destro: la sua parabola a giro è intelligente nelle intenzioni, ma parte troppo debole e centrale, consentendo a Scopinich di bloccare a terra senza particolari affanni. Con il passare dei minuti il Torino alza il baricentro e aumenta i giri: la morsa del pressing granata si fa sempre più soffocante e l'intensità del gioco sale di tono. I ragazzi del Toro cercano a più riprese la via della spallata decisiva sfruttando le soluzioni aeree e prendendo come punto di riferimento Repetto, sempre pronto a far valere i propri centimetri nel cuore dell'area. La retroguardia dell'Entella, tuttavia, regge l'impatto e fa buona guardia sui traversoni, leggendo bene i tempi e disinnescando i pericoli prima che possano trasformarsi in vere e proprie palle gol.Nella ripresa Rebuffi decide di attuare una vera e propria rivoluzione per dare energia fresca e nuova linfa alla squadra: dentro Martina, Savian, Moriello e Catalano, che rilevano rispettivamente Repetto, Delle Fratte, Barbati e Caggiano. Con la mini rivoluzione tattica il piglio del Torino nella ripresa è di quelli più travolgenti. I granata prendono immediatamente in mano il pallino del gioco, affidandosi alle geometrie e alla visione illuminante di Loreto, autentico direttore d'orchestra della manovra. La pressione sale di minuto in minuto e produce subito due squilli dal limite dell'area con Colletta e Repetto, le cui conclusioni finiscono però alte sopra la traversa.: su una palla vagante e incustodita nel cuore dell'area di rigore, Colletta s'avventa come un rapace, brucia sul tempo la retroguardia ligure e sferra la zampata vincente che trafigge Scopinich. È la stoccata dell'1-0 che fa esplodere la panchina e premia il forcing granata. Al 69' arriva un altro cambio tra le fila del Torino: mister Rebuffi richiama in panchina un esausto Loreto per gettare nella mischia Generosi. Con il trascorrere dei minuti il Torino arretra il proprio baricentro, finendo per concedere campo alla Virtus Entella. I liguri prendono coraggio e si riversano in avanti a caccia del pari, chiamando in causa a più riprese Basso. Nel momento di massima pressione avversaria, al 73' della ripresa, al Torino capita sui piedi la palla del raddoppio. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina per l'Entella, i granata innescano una ripartenza micidiale in situazione di quattro contro uno: una transizione perfetta orchestrata da Colletta, bravo a servire sulla sinistra l'accorrente Martina. A tu per tu con il portiere, però, l'attaccante calcia con un colpo di punta troppo morbido e debole orientato sul secondo palo, consentendo all'estremo difensore ligure di bloccare la sfera e sventare una clamorosa occasione. L'errore sotto porta non abbatte i ragazzi di Rebuffi ma agisce da vera e propria scossa d'adrenalina: i granata rialzano immediatamente la testa, alzando il baricentro e aggredendo i liguri, impegnando Scopinich a più riprese. All'83' arriva però una tegola per mister Rebuffi: Savian è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Al suo posto rileva il campo Sulejmani per coprire il forcing nei minuti conclusivi. Nonostante l'assalto e il forcing disperato dell'Entella nei minuti finali, la retroguardia granata alza le barricate, stringe i denti e respinge ogni minaccia. Con il triplice fischio del direttore di gara si consuma il definitivo 1-0: il Torino soffre, resiste e porta a casa tre punti d'oro d'importanza capitale per il morale e la classifica.

Marcatori: 50’ Colletta (T)

TORINO: Basso, Barbati (45’ Moriello), Cordero, Pistonina, De Simone, Hinteregger, Delle Fratte (45’ Savian) (83’ Sulejmani), Caggiano (45’ Catalano), Repetti (45’ Martina) Loreto (69’ Generosi), Colletta. A disposizione: Benzi, Barbanera, Cardoso. Allenatore: Rebuffi.

VIRTUS ENTELLA: Scopinich, Nicatore, Campioni, Gurnari, Del Santo, Dall'Orso, Caturani, Michelini, Valva (C), Pernigotti (V.C.), Aiello. A disposizione: Pedone, Cuneo, Tanganelli, Mobilio, Bello, Bombardi, Pesce, Galdi, Soriente. Allenatore: Paglia.

Ammoniti: 24’ Del Santo (V), 80’ Scopinich (V), 80’ Pistonina