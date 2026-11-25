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Le trattative in ottica mercato di gennaio

Un mese a Natale. L’apertura ufficiale del mercato invernale è ancora distante, ma le società di Serie A hanno già cominciato a programmare le mosse per gennaio, con qualche regalo da portare ai propri allenatori.

La prima parte della stagione ha offerto indicazioni alle dirigenze: in tanti cercano rinforzi in attacco, c'è chi vuole allungare le rotazioni e chi valuta possibili uscite per ridisegnare la rosa. Le strategie dipenderanno anche dai risultati delle prossime giornate, ma i primi sondaggi raccontano di un’attività già avviata dietro le quinte. Diversi nomi iniziano a circolare, tra giocatori in cerca di maggiore spazio e profili individuati per colmare le lacune emerse in questi mesi. Le piste sono ancora da verificare e molte valutazioni devono entrare nel vivo, ma le prossime settimane saranno decisive per capire quali interessi potranno trasformarsi in trattative. Gennaio si avvicina e le società non vogliono farsi trovare impreparate.

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