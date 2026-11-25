A Torino Borna Sosa è stato un fantasma. Non uno di quelli che lascia almeno il dubbio di aver visto qualcosa: uno di quelli che dopo qualche partita smetti di cercare in campo. Arrivato alla corte di Vanoli con il pedigree della Bundesliga, un'avventura poco entusiasmante all'Ajax, ma soprattutto un sinistro che prometteva cross, qualità e spinta, il croato ha consegnato al Toro una stagione negativa, anonima, senza mai diventare un riferimento sulla corsia mancina. Diciannove presenze, zero gol e zero assist: numeri che non rendono l’idea di quanto sia stato impalpabile. Di lui, invece, si ricordano spesso i numerosi infortuni che lo hanno frenato. Così, il suo passaggio in granata si è chiuso senza il riscatto da parte del Toro e senza rimpianti, con la sensazione di aver visto molto meno di quanto ci si aspettasse.

Un giro a Londra, poi...

Dopo il Torino, Sosa è ripartito dal Crystal Palace, ma anche in Inghilterra ha trovato poco spazio: solo 7 presenze. Adesso è al Colonia, in prestito fino al giugno 2027, e la notizia è che finalmente gioca: è diventato titolare, ha messo insieme diverse partite da novanta minuti e ha ritrovato continuità in Bundesliga. Non è tornato il laterale di Stoccarda che sfornava assist a raffica, ma almeno è uscito dalla nebbia. Per uno che al Toro sembrava essersi smarrito sulla propria fascia, già questo è un aggiornamento significativo.

La parabola resta curiosa: a Torino era un fantasma, a Londra un comprimario, a Colonia è tornato un titolare. Il Toro, intanto, non ha motivo di guardarsi indietro: Sosa in granata è stato una delusione, punto. Ora il croato prova a rimettere in piedi la carriera in Germania, dove il suo sinistro aveva già fatto parlare. Chissà che non riesca a ritrovare anche il resto del giocatore. A Torino, di quel resto, si è visto davvero poco.