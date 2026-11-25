Un pomeriggio all'insegna della passione granata ha animato oggi, mercoledì 25 novembre, il Torino Store, dove 150 tifosi si sono dati appuntamento per il meet & greet con Giovanni Simeone e Daniel Bragança. Fin da prima dell'inizio dell'evento, una lunga fila di sostenitori di tutte le età ha atteso con impazienza l'arrivo dei due giocatori, pronti a concedersi tra foto, autografi e qualche battuta scambiata a tu per tu con il pubblico.

Bagno di folla al Torino Store: entusiasmo per Simeone e Braganca

Il Cholito sogna una rete nel derby e ricorda l’affetto del Maradona

L'atmosfera distesa e calorosa ha confermato ancora una volta il forte legame tra la squadra e la piazza torinese. Sia Bragança che il Cholito hanno accolto con il sorriso l'abbraccio della tifoseria, dedicando tempo a ogni singolo supporter presente. Proprio l'attaccante argentino è stato tra i più cercati e acclamati, mostrandosi particolarmente disponibile nel rispondere alle curiosità dei tifosi. Ai sostenitori che gli chiedevano un aggiornamento sulle sue condizioni, Simeone ha voluto subito trasmettere serenità: ha rassicurato di sentirsi molto bene fisicamente e di essere pronto a dare il massimo contributo in campo per i colori granata. Non poteva mancare poi la domanda sul derby, a cui il centravanti ha risposto con un sorriso: "Gol nel derby? Speriamo".Non è mancato, poi, un simpatico fuori programma che ha strappato più di un sorriso: tra la folla di fede granata, infatti, si è intrufolato anche qualche tifoso del Napoli, spinto dal desiderio di salutare da vicino un giocatore rimasto nel cuore della tifoseria partenopea. Un incontro curioso e affettuoso che ha riportato alla mente il passato in azzurro dell'attaccante. Lo stesso Simeone ha da poco ricevuto una grande ondata d'affetto proprio sabato scorso al Maradona, un tributo speciale che testimonia quanto il legame costruito a Napoli sia rimasto indelebile, pur con la testa e il cuore oggi totalmente concentrati sull'avventura al Toro.