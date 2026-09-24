Non potrebbe esserci definizione migliore di cantiere aperto per la nuova Under 17 granata. Che tutto non funzioni ancora nel migliore dei modi lo dimostrano i risultati, appena un punto nelle prime tre partite. Che ci sia ancora tanto da lavorare lo confermano diversi segnali che arrivano da campo e tribune. Il Toro non è ancora squadra, Ledesma dovrà lavorare duramente per plasmare il gruppo. Sarà fondamentale integrare al più presto i tanti giocatori che sono approdati sotto la Mole nelle ultime settimane. Proprio i nuovi innesti potranno aiutare a eliminare le scorie ancora presenti in rosa dopo l’ultima stagione.

La decisione di cambiare dopo i problemi dell'Under 16

Si battibecca anche in tribuna

I presupposti, in estate, non erano dei migliori: spogliatoio spaccato e problemi interni al gruppo hanno spinto la società a rivoluzionare la squadra. Tantissimi, dunque, i giocatori non confermati dall’Under 16 della passata stagione. Una scelta inevitabile per una squadra che nel girone di ritorno è implosa e – pur raggiungendo i playoff scudetto – ha messo in fila diversi risultati deludenti. Spazio dunque a tantissimi nuovi giocatori per eliminare il più possibile le problematiche della passata stagione.Il percorso sarà lungo, senza un blocco importante dalla passata stagione resterà da creare un nuovo gruppo. Ed eliminare alcune scorie che evidentemente non sono state ancora rimosse. Come detto, il Toro non è ancora squadra: i giocatori in campo non si passano il pallone, giocano da soli e finiscono per litigare tra loro. E alcuni genitori e parenti non aiutano sicuramente, arrivando a battibeccare in tribuna e persino ad esultare ai gol avversari. “Ma lo vuoi passare sto pallone?”, si sente a più riprese dagli spalti. Solo un’ennesima dimostrazione: il Toro non è ancora squadra. Ma il talento non manca e il mercato ha regalato tanti talenti di qualità: la sosta sarà una grande occasione per amalgamare il gruppo.