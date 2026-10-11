Più amarezza che altro. Dopo aver sprecato numerosissime occasioni i granata subiscono due beffe, provano poi ad affidarsi a Malidor, in forma smagliante, ma anche lui non è bastato. Oggi, 11 ottobre, il Toro Under 18 ha perso per 1-2 contro il Sassuolo.

Le scelte: in mezzo al campo torna Boulifi la punta e Black

Primo tempo: il Sassuolo si difende bene ma che occasione per il Toro

Il secondo tempo: il Toro paga due errori

Boerleider, 0-1. Pareggiano subito i granata, al 77' punizione sulla trequarti destra palla messa in mezzo alla mischia dopo due o tre rimpalli la palla sbuca dietro, Malidor raccoglie e la mette di precisione 1-1. Dopo il gol i granata crescono sugli angoli facendosi per la prima volta in partita pericolosi. Negli ultimi minuti il Toro attacca ma il Sassuolo si fa velenoso in contropiede e la sensazione è che possa succedere tutto. Squadre lunghe e quattro minuti di recupero. Durante il secondo minuto di extra time Da Silva favorito da un rimpallo prova ad affondare, Pierro intercetta, ma rinviando prende di nuovo da Silva e la palla arriva perfetta a Donofrio, Boerleider prova ancora ad uscire ma viene saltato e il gol ormai è facile, 1-2. Al 97' i granata hanno l'ultimo angolo che si conclude in un niente di fatto.

Il tabellino

Leardi per la sfida si affida tra i pali torna Boerleider. In difesa confermata la linea a quattro con Zaghini e Cai che agiscono da terzini, rispettivamente a destra e a sinistra, e la ormai consolidata coppia Pierro-Piano come centrali. In mediana non può mancare Mukerjee vicino a Boulifi. Sulla trequarti Malidor questa volta è sulla sinistra, Moraglio si posiziona al centro, mentre a destra chiude il trio Marangon. Tutti a supportare Black unica punta.La partita inizia con grandissima intensità da entrambi i lati. Si corre tantissimo e in questa fase è il Toro che sembra comandare palla e campo, con i neroverdi che però stanno perfettamente a ritmo. I granata muovono bene la palla a trovare il varco nella difesa ospite, ma troppo spesso poi si intestardiscono in giocate individuali. Ai 25 minuti nessuna azione da segnalare, il Toro lavora più sulla fascia sinistra con Malidor e Cai, il Sassuolo prova a prendere falli per far risalire la squadra. Malidor e Moraglio iniziano a scaldare i motori, ma manca spesso l'ultima giocata. Al 37' Mukerjee recupera palla e prende l'iniziativa andando sul fondo a sinistra mette bene in mezzo raso terra dove Black non impatta bene, palla alta. Prima mossa tattica intanto di Leardi che inverte Malidor e Marangon. L'occasione più clamorosa del primo tempo arriva al 43', ottimo fraseggio sulla fascia sinistra e imbucata per Cai che arriva sul fondo, altra ottima palla rasoterra verso il secondo palo, Boulifi con la porta semi spalancata prende in pieno Venuti.Si riparte, nessun cambio per tutte e due le squadre. I granata non partono arrembanti come nel primo tempo e a svegliarli è una giocata di Moraglio che si abbassa, salta tutti, prova a crossare in area ma ci sono solo maglie neroverdi. Al 59' il Sassuolo prova a farsi sentire in contropiede e si distende bene: Malidor si immola e blocca il tiro di Nestorov. Iniziano i cambi i granata, varia tutto il reparto offensivo tranne Malidor. Al 68' il Toro torna a ruggire, è ancora Malidor a inventare rientrando sul suo piede per poi cercare Martini, il numero venti riesce a girarsi in mezzo all'area ma conclude laterale. Ed è ancora Malidor poco dopo a liberarsi sulla trequarti e mettere una splendida palla tagliata, la difesa emiliana riesce a mettere in angolo. I granata vogliono vincere e si sbilanciano.

Marcatori: 75' Nti Boateng (S), 77' Malidor (T), 92' Donofrio (S).

TORINO (4-3-3): Boerleider; Zaghini, Pierro, Piano, Cai; Mukerjee, Boulifi (55' Scibilia); Malidor, Moraglio (60' Ramondetti), Marangon (60' Materazzi); Black (60' Martini). A disposizione: Salaroglio, Burg, Maslac, Befani, Cigaina. All. Leardi.

SASSUOLO (4-3-3): Venuti, Zanetti (81' Bozzo), Owusu, Likaj, Danesin, Di Chiara, Cavani (81' Malagoli), Spaseski (53' Della Giovanna), Nti Boateng (81' Donofrio), Barb Dudan (53' Nestorov) ( 60' Da Silva), Chirizzi. A disposizione: Bini, Mitev, Cavazza. All. Vecchi.

Ammoniti: 64' Mukerjee (T), 95' Ramondetti (T).