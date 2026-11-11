90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

Nel panorama delle giovanili del Torino, c’è un profilo che sta attirando l'attenzione per sostanza e impatto realizzativo: parliamo di Tommaso Martina. L'attaccante classe 2012 sta vivendo un inizio di stagione decisamente importante, in cui sta dimostrando di saper bruciare le tappe con disinvoltura, ritagliandosi un ruolo da protagonista assoluto anche quando viene chiamato a confrontarsi con avversari più blasonati. Nelle ultime gare Martina ha preso per mano l'attacco granata, erigendosi c0me una delle gemme più brillanti del futuro.

Tommaso Martina: la nuova gemma dell'attacco granata

Arrivato nel settore giovanile del Torino nell'estate del 2022, Martina ha intrapreso un percorso di crescita costante nei Giovanissimi Professionisti U13 (2024-25) e U14 (dove ha firmato 4 reti nella stagione 2025-26). In quest'annata si sta imponendo con grande personalità nella rosa dell'Under 15 granata guidata da Rebuffi. I numeri del suo avvio di campionato nel girone A tracciano l'identikit del tipico attaccante moderno, piuttosto cinico ed efficiente sotto porta: con 3 reti all'attivo su 8 presenze complessive (di cui 3 da titolare e 5 da subentrato), viaggia a una media realizzativa di 1 gol ogni 90 minuti giocati, accumulando finora 270' totali sul terreno di gioco.

Più veloce del tempo: Tommaso Martina alla conquista del Toro

Attualmente Martina è il secondo miglior marcatore del Torino U15 insieme a Colletta (a quota 3 gol) e dietro solo a Giuseppe Loreto (4 gol), sta trascinando i compagni con 3 reti decisive (tra cui una trasformazione su rigore), mettendo in mostra un graffiante "killer instinct" concentrato interamente nei primi tempi delle gare. Il suo score rende evidente l'apporto del classe 2012 nel cammino granata: Martina ha firmato il momentaneo 4-1 nello spettacolare 7-3 casalingo contro il Bologna alla 4ª giornata, ha sbloccato la gara al 13’ del primo tempo nel 2-2 con il Modena alla 7ª giornata, e ha realizzato il temporaneo 2-1 nella complessa trasferta finita 2-2 (il secondo consecutivo) sul campo del Sassuolo all'8ª giornata.

Bruciare le tappe in granata: l'ascesa di Tommaso Martina

La freddezza sotto porta, la versatilità tattica e la capacità di incidere con rapidità rendono Tommaso Martina una delle gemme più brillanti della leva 2012. Questo weekend (14-15 novembre) il Toro osserverà un turno di riposo, per poi tornare in campo direttamente il primo fine settimana di dicembre nella sfida in trasferta contro il Cesena, un’altra occasione per permettere al giovane attaccante di confermare il suo ottimo momento di forma, soprattutto contro squadre emilio-romagnole con cui sembra aver un ottimo feeling. Se il buongiorno si vede dal mattino, il futuro dell'attacco granata ha già trovato, ovviamente affiancato dalla stella Loreto, un nuovo punto di riferimento solido su cui scommettere.