Primavera 1, date e regolamento: via il 28 agosto, tutto le info

Il campionato Primavera 1 inizierà il 28 agosto e terminerà il 14 maggio, in seguito ci saranno i playoff e i playout

PLAYOFF E PLAYOUT - La prima fase con questo girone unico prenderà inizio il 28 agosto 2021 quando ci sarà il primo turno e terminerà il 14 maggio 2022. In seguito verranno disputate le partite della seconda fase dove ci saranno i playoff e i playout. Le prime 6 classificate si giocheranno la possibilità di vincere il campionato attraverso i playoff. Le prime due accedono direttamente alle semifinali mentre le altre quattro dovranno affrontarsi tra di loro in un turno in più per decretare chi raggiungerà le due teste di serie in semifinale. La 15^ e la 16^ classificate dovranno invece affrontarsi nel turno unico di playout per capire chi si aggiungerà alle ultime due classificate nel terzetto di squadre che retrocedono in Primavera 2. Questa seconda fase inizierà il 20 maggio 2022 con la gara d'andata dei playout (ritorno previsto per il 26 maggio) e si chiuderà con i playoff che si disputeranno dal 21 al 27 dello stesso mese.