Primavera 1, la classifica: Torino nono in attesa del confronto tra Milan e Napoli

Come cambia la classifica del Torino al termine del match contro il Genoa

Al termine del pareggio a reti bianche contro il Genoa (QUI per leggere la cronaca), il Torino scala una posizione in classifica ritrovandosi al nono posto. La squadra di Coppitelli (QUI per leggere le pagelle del match contro il Genoa) ora ha 31 punti, uno in più del Milan che disputerà la sua gara della 22esima giornata solo domenica, sfidando il Napoli. In caso di vittoria i rossoneri allungherebbero sui granata. Per la zona playoff occhio anche alle gare di Sassuolo e Atalanta. Al momento il sesto e ultimo posto utile per l'accesso resta distante 3 punti (QUI per leggere le parole di Coppitelli).