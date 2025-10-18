Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Frosinone: Baldini sceglie la continuità

FROSINONE: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma, Abdoula, Befani, Ceesay, Toci, Mboumbou, Majdenic. Allenatore: Giancarlo Marini
Ci siamo: manca poco al fischio d’inizio di Torino-Frosinone, gara valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1.I granata arrivano all’appuntamento forti della convincente vittoria ottenuta a Cagliari, all’esordio del tecnico Baldini. L’obiettivo è dare continuità al momento positivo e conquistare altri punti preziosi: il sedicesimo posto in classifica non può — e non deve — bastare ai granata. Di fronte ci sarà però un avversario in cerca di riscatto: il Frosinone, reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 contro il Cesena, vuole subito rialzare la testa. Squadra che vince non si cambia: Baldini conferma il 3-5-2, stessa formazione usata contro il Cagliari. Di seguito, le scelte di entrambi gli allenatori.
TORINO (3-5-2): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis, Brzyski, Acquah, Sabone, Kugyela; Carvalho, Perciun. Allenatore: Francesco Baldini
FROSINONE: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma, Abdoula, Befani, Ceesay, Toci, Mboumbou, Majdenic. Allenatore: Giancarlo Marini
