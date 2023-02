Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 si ripete, pari nel derby Under 16

Il resoconto del fine settimana delle giovanili granata

Redazione Toro News

IL FINE SETTIMANA — Weekend da due volti per le giovanili granata. La Primavera torna a vincere dopo quasi un mese battendo il Cagliari (QUI il commento e QUI le pagelle) e anche l'Under 18 si conferma ritrovando ancora il sorriso. Pareggia il derby l'Under 16, a punti ma con l'amaro in bocca per la mancata vittoria. Cadono invece Under 17 e Under 15, i primi vanno ko nel finale con il Bologna e i secondi nel derby.

UNDER 18 L'Under 18 si ripete. La vittoria sull'Inter, arrivata dopo un lungo digiuno, è stata seguita da un altro successo, contro il Venezia. Due gare in cui i torelli di Asta sono tornati a reagire e non hanno lasciato niente al caso. Contro i lagunari, la partita si mette in realtà in salita vista la rete in avvio di Camber. La rimonta porta la firma di Capac, autore di due rigori. Il Torino sale quindi al quarto posto, in attesa di vedere l'esito di capire come si comporterà il Verona contro la capolista Spal.

Under 18, il tabellino di Venezia-Torino — VENEZIA-TORINO 1-2

Reti: 11’ Camber (V), 37’ rig. Capac (T), 68’ rig. Capac (T)

VENEZIA: Atic, Rioda (86’ Mazzola), Girardi, Schiavon (67’ Keita), Tessaro (58’ Piazza), Salviato, Piva (58’ Dragà), De Luca, Kibour (86’ Crosara), Berengo (58’ Rocchetto), Camber (67’ Kartau). A disposizione: Battaiotto, Bah. Allenatore: Hernandez.

TORINO: Brezzo, Serra, Gaj, Taouri (84’ Maset), Marshage (84’ Perciun), Gallea, Dalla Vecchia (46’ Ceica), Acar, Gabellini (75’ Hristov), Vaiarelli, Capac (75’ Colletta). A disposizione: Gamerro, Omorogbe, Jarre. Allenatore: Asta.

Ammoniti: 16’ Marshage (T), 43’ Tessaro (V), 45’ Serra (T), 94’ Girardi (V)

Under 18, la classifica — Spal 36 (15), Inter 34 (16), Milan 29 (16), Torino 25 (16), Verona 23 (15), Parma 22 (16), Atalanta 19 (15), Cagliari 16 (16), Venezia 10 (16), Monza 7 (15)

UNDER 17 Meno felice il fine settimana dell'Under 17. Il Torino esce dalla gara contro il Bologna con l'amaro in bocca. La sfida non era semplice, ma c'era la possibilità di accorciare a sei le lunghezze di distanza. I granata vanno vicinissimi al pareggio, ma si perdono nel finale. Nel recupero infatti i felsinei siglano due reti ravvicinate e portano a casa i tre punti. Il Torino resta al sesto posto, la distanza dal quinto è di 12 punti.

Under 17, Torino-Bologna: il tabellino — BOLOGNA-TORINO 2-0

Reti: 91’ Ravaglioli (B), 93’ Oliviero (B)

BOLOGNA: Pessina, Barbaro, Nesi (54’ D’Ascenzio), Gian (81’ Mahrani), Zilio, Soldà, Lai, Gattor (81’ Ferrari), Ravaglioli, De Stefano (66’ Oliviero), Tordiglione (81’ Peric). A disposizione: Celenza, Di Pasquazio, Zappone, Gori. Allenatore: Biavati.

TORINO: Bellocci, Zaia (85' Muratore), Ponghetti, Mahari, Gasti, Desole, Di Paolo Vlad, Armocida (76’ Alfano), Raballo, Galantai (60' Rota), Dimitri (85’ Odello). A disposizione: Ribero, Milicevic, Acquah. Allenatore: Parisi.

Ammoniti: 10’ Gasti (T), 60’ Zilio (B)

Under 17, la classifica — Parma 42 (18), Juventus 40 (17), Genoa 37 (17), Fiorentina 36 (17), Bologna 35 (18), Torino 23 (17), Pisa 22 (18), Sassuolo 220 (18), Empoli 18 (18), Sampdoria 17 (17), Spezia 14 (18), Napoli 11 (17), Modena 3 (18)

UNDER 16 L'Under 16 si rialza dopo le due sconfitte consecutive, disputa un ottimo derby contro la Juventus, ma non trova lo spunto per la vittoria. I torelli di Veronese sono bravi ad agguantare due volte i tentativi di fuga dalla Juventus (QUI la cronaca) grazie ai gol di Spadoni e Gatto (QUI la top 3), poi però sciupano un'ottima occasione nel finale e sono sfortunati centrando in pieno due pali. Il Torino resta al quarto posto, in piena zona playoff. Quattro lunghezze lo separano dal terzo.

Under 16, il tabellino di Torino-Juventus — TORINO-JUVENTUS 2-2

Marcatori: 2' Russo (J), 15' Spadoni (T), 26' Zingone (J), 49' Gatto (T)

TORINO (4-2-3-1): Anino; Gatto, Ressia, Fiore, Finizio; Casadei, Grandi; Sandrucci, Carreri (82' Gai F.), Syll (75' Lohmatov); Spadoni. A disposizione: Proietti, Borgna, Foschiani, De Mori, Vanegas, Tatarevic, Conte. Allenatore: Veronese

JUVENTUS: Radu, Zingone, Pallavicini, Diallo (65' Vuillermoz), Contarini, Montero, Lontani, Verde, Russo, Merola, Sosna (65' Yamoah). A disposizione: Cat Berro, Costa, Caselli, Milia, Becchio, Vallana, Giardino. Allenatore: Rivalta

Ammoniti: 37' Finizio (T) 81' Pallavicini (J)

Under 16, la classifica — Parma 28 (13), Genoa 26 (13), Monza 24 (13), Torino 20 (13), Juventus 20 (13), Spezia 19 (13), Cagliari 15 (13), Sampdoria 12 (13), Como 7 (13), Cremonese 6 (13)

UNDER 15 Il derby dell'Under 15 è stato a senso unico e ha visto invece prevalere nettamente la Juventus per 5-0. I bianconeri, primi in campionato dopo la vittoria sui granata, chiudono il primo tempo sul 2-0 e dilagano nella ripresa. La gara per i torelli diventa così un ostacolo via via insormontabile. Ora il Toro dovrà voltare pagina. Al momento i granata sono in zona playoff, ma Parma, Monza e Sampdoria premono.

Under 15, il tabellino di Torino-Juventus — TORINO-JUVENTUS 0-5

Reti: 18’ Kaba (J), 21’ Samb (J), 54’ Samb (J), 64’ Borasio (J), 76’ Bracco (J)

TORINO: Cereser, Quattrocchi (74’ Moretti), Parisi (74’ Berto), Costantino (58’ Amisano), Schembre, Bianchi, Sheji (74’ Manduca), Luongo, Falasca, Antonelli (65’ Calderone), Bonacina (58’ Turola). A disposizione: Giacobbe, Parisotto, Tuzzolino. Allenatore: Della Morte.

JUVENTUS: Huli, Specker, Bonora (56’ Gecaj), Badarau (65’ Moschetta), Ceppi (56’ Bracco), Vitrotti, Tiozzo (65’ Sturniolo), Borasio (76’ Chessa), Kaba, Samb (65’ Pomoni), Repciuc (56’ Sibona). A disposizione: Nava, Cancila. Allenatore: Benesperi.

Ammoniti: 20’ Schembre (T), 24’ Ceppi (J)

Under 15, la classifica — Juventus 29 (13), Genoa 29 (13), Como 24 (13), Spezia 20 (13), Torino 18 (13), Parma 18 (13), Monza 17 (13), Sampdoria 15 (13), Cagliari 7 (13), Cremonese 5 (13)