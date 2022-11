Torino, il weekend delle giovanili: Under 18 e Under 15 vincono ancora

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta nel fine settimana delle giovanili granata. Sorridono Under 18 e Under 15, in fiducia dopo gli ultimi risultati positivi e ancora vincenti contro Atalanta e Cremonese. L'Under 16 non va invece oltre al pari contro la Cremonese. Amara sconfitta infine per l'Under 17, ko nel derby della Mole in pieno recupero.