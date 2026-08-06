Il giovane difensore Vukovic va a rinforzare il reparto difensivo del Torino Under 17 in vista della prossima stagione
Il Torino Under 17 si arricchisce di un nuovo colpo in vista della prossima stagione. Dopo l'innesto di Luke Fitzsimons dall'accademia del St. Patrick's in Irlanda ecco Toni Vukovic. Classe 2010 destro e croato, arriva dall'Hadjuk Spalato, club con una storia molto importante per quanto riguarda il settore giovanile. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il giocatore si sta già allenando con la squadra, in attesa dell'inizio della prossima stagione. Un ottimo modo per conoscere i compagni.
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