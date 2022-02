Torino Primavera: contro il Lecce i granata tornano brillanti, ma serve cinismo

La Primavera di Coppitelli si riscatta a metà nel risultato, ma ritrova la brillantezza nel gioco e chiude un girone d'andata al di là delle aspettative

Irene Nicola

Il pari contro il Lecce ha chiuso il sipario del girone d'andata per la Primavera di Federico Coppitelli. Quella contro i salentini era la partita in cui i granata erano chiamati al riscatto dopo le tre sconfitte consecutive maturate con Inter, Juventus e Atalanta. E, per quanto sia maturato solo un pareggio e non una vittoria, le risposte attese dalla squadra sono comunque arrivate.

CONFERME -L'1-1 di Biella sta stretto alla Primavera del Torino, che avrebbe meritato il bottino pieno ed è tornato a casa mangiandosi le mani per il risultato. Ma dal punto del visto del gioco c'è bene poco da recriminare ai granata. Contro il Lecce il Torino è stato padrone del gioco dal primo all'ultimo minuto ed è tornato ad avere quella brillantezza che nelle ultime uscite si era offuscata, vuoi per momenti di blackout vuoi per cali fisici. E' mancato un pizzico di fortuna in alcune occasioni - la traversa di Reali ad esempio o il tap-in di N'Guessan - e un po' di cinismo in attacco in altre. E anche il gol subito nasce di fatto da un episodio, con un'uscita non ottimale dei granata dalla propria area, più che da lacune nelle trame di gioco, considerando anche che i salentini hanno avuto solo un paio di occasioni. Sul cinismo e su una migliore occupazione degli spazi si potrà continuare a lavorare, ma le qualità del gruppo restano indubbie e le difficoltà degli ultimi tempi sembrano poter essere presto alle spalle.

BILANCIO - Con questa gara si è chiusa una prima parte di stagione che è stata sorprendente per la Primavera granata. Lo ha ricordato ancora una volta Coppitelli analizzando la gara col Lecce e sottolineando come questa squadra, che ora lotta per la zona playoff, ad agosto non esistesse. Il lavoro che è stato fatto da Ludergnani sul mercato e poi dal tecnico romano in campo ha plasmato una squadra che nel tempo ha assunto la sua fisionomia. Il processo di crescita poi ha avuto i suoi alti e bassi - più i primi che i secondi -, dati anche da un campionato estremamente probante e combattuto. Se però si guarda al recente passato il confronto premia totalmente la squadra di Coppitelli, che arriva al giro di boa a quota 25 punti (su 17 partite). Marcello Cottafava l'anno scorso ne aveva conquistati appena 13 (su 15). Ma soprattutto, l'orizzonte è cambiato totalmente da allora. I granata - attualmente decimi - sono in piena lotta per la zona playoff, distante appena 1 punto; 3 le lunghezze dal podio. Il campionato è aperto per le ultime 17 giornate.