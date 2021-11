Torino: tra presente e futuro, la forza della Primavera è il gruppo

A Verona brillano anche i sotto leva: i 2004 Della Valle e Caccavo fanno gli assist e il 2005 Ciammaglichella va in gol

FUTURO - Poi i meriti vanno dati ad alcuni sotto leva. In primis a Della Valle, difensore centrale classe 2004. Dai suoi piedi sono nati i gol del 3-1 e del 4-1, ma in questo caso ha solamente avviato l'azione per la sponda di Caccavo (anche lui 2004) che ha innescato Akhalaia. Poi vanno anche a Ciammaglichella (classe 2005), che appena entrato ha subito segnato il 3-1 in tuffo di testa. Due prodotti del vivaio, due giovanissimi che potranno essere un punto fermo della Primavera del futuro. Di certo andranno blindati, perché entrambi stanno disputando un'ottima stagione e potrebbero fare gola a molti. Della Valle tra gol e assist è uno dei 2004 più decisivi del campionato, Ciammaglichella tra Under 18 e Primavera ha segnato 3 gol e a questi va aggiunto anche la rete segnata in Nazionale Under 17 nelle qualificazioni europee. Insomma, il futuro il Torino ce l'ha in mano. Servirà non farselo sfuggire.