UFFICIALE – Macnack è il nuovo rinforzo per la Primavera

Si rimpolpa ulteriormente il settore giovanile granata. É infatti arrivata l'ufficialità di Flynn Macnack, attaccante in forza allo Sportclub Heerenveen. Il classe 2008 arriva a titolo definitivo dagli olandesi, ed è pronto ad unirsi all'Under 18. Per lui in questa stagione nel campionato U17 olandese sono arrivati 12 gol in 10 presenze, numeri che hanno convinto la dirigenza granata a puntare su di lui.