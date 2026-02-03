UFFICIALE – Macnack è il nuovo rinforzo per la Primavera

Toro News
Il classe 2008 arriva a titolo definitivo dallo Sportclub Heerenveen
Si rimpolpa ulteriormente il settore giovanile granata. É infatti arrivata l'ufficialità di Flynn Macnack, attaccante in forza allo Sportclub Heerenveen. Il classe 2008 arriva a titolo definitivo dagli olandesi, ed è pronto ad unirsi all'Under 18. Per lui in questa stagione nel campionato U17 olandese sono arrivati 12 gol in 10 presenze, numeri che hanno convinto la dirigenza granata a puntare su di lui.

Di seguito il comunicato della società: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dallo Sportclub Heerenveen a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Flynn Macnack, attaccante classe 2008".

