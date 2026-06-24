Tra le pagine del Corriere Torino si può trovare oggi un approfondimento sulla notte magica di Marcus Pedersen, condita dal gol che ha aperto le danze nel match tra la sua Norvegia e il Senegal. Il terzino norvegese al 12' della gara ha preso il posto di Ryerson, uno dei giocatori cardine della squadra ed è entrato subito in partita. Il numero 16 del Toro, prima della fine del primo tempo, ha approfittato di un errore di Koulibaly e con freddezza ha firmato il suo storico primo gol Mondiale nel suo esordio personale sul palcoscenico internazionale. Così argomenta l'edizione Corriere Torino: "Pedersen ha cambiato dimensione, è salito di livello. Dopo il primo gol in granata, quello dell'ex contro il Sassuolo, alla terzultima giornata di un campionato che lo ha visto in evidente crescita rispetto alla prima stagione in granata, ecco la prima rete con la Norvegia, per di più al suo esordio mondiale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino