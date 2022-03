Under 15, la top 3 di Torino-Juventus 1-1: Casadei glaciale, Spadoni dà tutto

Juventus e Torino si dividono la posta in palio: i tre migliori del derby Under 15

Il Torino Under 15 pareggia il derby della Mole con la Juventus (QUI per leggere la cronaca) e prosegue la corsa nelle zone alte della classifica. I torelli di La Rocca pagano un gol subito in avvio in contropiede, ma poi crescono fino a trovare l'1-1 con Casadei. I 2007 granata, appaiati in classifica con la Juventus, rimangono nel podio della categoria e chiudono la stagione con una vittoria e un pareggio nel confronto diretto con la Juventus.