Viareggio Cup, il Torino non parteciperà alla competizione

Viareggio Cup, il Torino non parteciperà alla competizione - immagine 1
Il club granata non farà parte della settantaseiesima edizione del torneo
Piero Coletta

Il Torino non sarà tra i protagonisti della 76ª edizione della Viareggio Cup, lasciando un vuoto storico nel prestigioso torneo giovanile che ha visto i granata trionfare per ben sei volte. L'ultima volta in cui i granata non parteciparono risale al 2022. Per trovare un'altra mancata partecipazione bisogna tornare agli anni 80, precisamente nell'edizione del 1982.  La competizione, che si terrà dal 16 al 30 marzo 2026, vedrà sfidarsi 32 formazioni suddivise in 8 gironi, con una forte rappresentanza internazionale che spazia dai campioni in carica del Beyond Limits alla Nazionale Under 20 ucraina.

76ª VIAREGGIO CUP

—  

GRUPPO A *

Girone 1: Genoa, Mavlon (Nigeria), Vllaznia (Albania), As Police Football (Burkina Faso)

Girone 2: Fiorentina, Rangers Enugu (Nigeria), Viareggio, One Touch (Nigeria)

Girone 3: Sassuolo, Nexus Football Academy (Nigeria), Uyss New York, Rbm Sports (Nigeria)

GRUPPO B **

Girone 4: Rappresentativa Serie D, Futurepro Soccer (Nigeria), Athletic Palermo, Academy Potey Keahson (Costa d’Avorio)

Girone 5: Spezia, Magic Stars (Nigeria), Westchester United (Stati Uniti), Koforidua (Ghana)

Girone 6: Stella Rossa (Serbia), Ojodu City (Nigeria), Rijeka (Croazia), Olympique Thiessois (Senegal)

*Le gare del gruppo A si disputeranno lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 marzo

** Le gare del gruppo B si disputeranno martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 marzo

7ª VIAREGGIO WOMEN’S CUP

Girone 1: Juventus, Fiorentina, Livorno

Girone 2: Milan, Westchester United (Stati Uniti), Rappresentativa LND

Le gare di entrambi i gironi si disputeranno lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 marzo.

