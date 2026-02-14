Viareggio Cup, il Torino non parteciperà alla competizione

Il club granata non farà parte della settantaseiesima edizione del torneo

Il Torino non sarà tra i protagonisti della 76ª edizione della Viareggio Cup, lasciando un vuoto storico nel prestigioso torneo giovanile che ha visto i granata trionfare per ben sei volte. L'ultima volta in cui i granata non parteciparono risale al 2022. Per trovare un'altra mancata partecipazione bisogna tornare agli anni 80, precisamente nell'edizione del 1982. La competizione, che si terrà dal 16 al 30 marzo 2026, vedrà sfidarsi 32 formazioni suddivise in 8 gironi, con una forte rappresentanza internazionale che spazia dai campioni in carica del Beyond Limits alla Nazionale Under 20 ucraina.