Cairo: “Complimenti all’Under 17, a Ludergnani e a Vagnati che me l’ha portato”

Le parole a caldo del presidente granata sono elogi verso il settore giovanile. Nella serata di ieri i torelli di Rebuffi hanno trionfato ai rigori (dopo uno stagnante 0-0 per tutta la partita e i supplementari), vincendo in finale contro il Milan lo scudetto Under 17. Una vittoria incredibile che in granata mancava veramente da troppi anni. Chi ha commentato la sfida a caldo è il presidente del Torino Urbano Cairo, che così ha espresso la propria gioia - come si legge tra le pagine de La Gazzetta dello Sport - per il secondo successo in pochissimo tempo del settore giovanile: "Sono felice, ho visto la partita e i rigori con Baroni e Vagnati. Vincere in questo campionato è molto importante, è la testimonianza di un lavoro fatto in profondità nel settore giovanile. Complimenti ai ragazzi di mister Rebuffi, a Ludergnani e al suo staff per il grande lavoro fatto! E anche a Vagnati che mi portò quattro anni fa Ludergnani tessendone le lodi!".