Cairo: “3 vittorie in 5 partite, dobbiamo continuare così. Sul mercato…”

Alti e bassi, gioie e dolori: la stagione che sta vivendo il Torino è senz'altro altalenante. A prescindere dai risultati, il mese di gennaio porta a puntare l'attenzione anche sul calciomercato: il Torino ha bisogno di rinforzi, sia da un punto di vista numerico - e la difesa è l'esempio calzante di questa necessità - sia da un punto di vista qualitativo - si guardino gli esterni, primi indiziati da questo punto di vista -. A margine dell'evento in Sala Dino Buzzati - in RCS, a Milano - per celebrare i 90 anni di Dan Peterson, il presidente del Torino Urbano Cairo ha avuto modo di parlare anche del club granata, facendo il punto su entrambi gli aspetti. Di seguito le dichiarazioni del patron di RCS.

Cairo: "Partite troppo ravvicinate? Forse sì, ma..."

“Nelle ultime 5 partite abbiamo ottenuto 3 vittorie, bisogna continuare così. A Verona abbiamo fatto una grande prestazione, con l'Udinese un po’ meno. Partite troppo ravvicinate? Forse sì, ma tanti club giocano ogni 3 giorni…”. Così Urbano Cairo ha commentato il Torino, non cercando giustificazioni dietro al turno infrasettimanale e alle partite ravvicinate - Verona, Udinese e Atalanta arrivano tutte nell'arco di una settimana - ma focalizzandosi su quanto di positivo c'è stato: 3 vittorie nelle ultime 5 partite sono una buona media, "bisogna continuare così", ha ribadito il patron granata. Dall'altra parte, con uno sguardo sul mercato, Cairo ha sottolineato i concetti già espressi dal suo braccio destro, designando alcune linee guida della sessione di riparazione: “Con il ds Petrachi stiamo facendo un buon lavoro. Come spiegato, per noi sarà un mercato di riparazione e non di rivoluzione. Se ci saranno delle opportunità ci faremo trovare pronti, soprattutto per quanto riguarda profili interessanti in prospettiva. Asllani? Ha fatto delle buone partite, è un ragazzo per bene, ogni tanto ci sta che un giovane trovi qualche difficoltà”.