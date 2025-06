Eroe nella storica promozione in Serie A: tanti auguri a Jacopo Balestri

Nato il 21 giugno 1975, Jacopo Balestri cresce sia come persona che come calciatore nella città di Pisa. Le prime esperienze con i protagonisti proprio con i nerazzurri portano Balestri a vestire, successivamente, le maglie di Castelfiorentino, Montevarchi, Modena e Reggina. L'esperienza con la maglia amaranto lo porta, nell'agosto del 2005, verso un'altra sfumatura: il granata. Balestri firma con il Torino un contratto fino al 2008, ma è già la prima stagione che lo porta ad essere - come da titolo - un eroe granata. Quando, in Serie B, il Torino si gioca il tutto per tutto nella doppia sfida contro il Mantova, lui è uno di quelli a crederci di più. Anche dopo la sconfitta rimediata in casa dei lombardi con il risultato di 4-2, Balestri non si dà per vinto. Indimenticabile la sua mano alzata davanti ai tifosi alla vigilia dello scontro decisivo contro il Mantova, a Borgaro, dove mostra le tre dita in segno di riscossa. Così è: i granata in casa vincono 3-1 e toccano con mano uno storico ritorno in Serie A. La stagione successiva non è delle migliori e il terzino sinistro titolare di De Biasi nell'estate del 2007 termina la propria esperienza in granata, scegliendo proprio il Mantova per una nuova avventura biennale. L'esperienza alla Salernitana porterà Jacopo Balestri a concludere la sua esperienza tra i professionisti, salvo poi dedicare qualche altro anno a un calcio più umile nelle piazze di Tuttocuoio, Pisa Sporting Club, Ponsacco e Signa. Il mondo granata lo ricorda come uno degli eroi della storica promozione del 2006.