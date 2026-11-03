Esattamente 26 anni fa venne a mancare Giacinto Delfino Ellena, ex giocatore del Torino e in seguito tecnico e osservatore granata. Nato nel 1914, dedicò la vita alla causa granata. La sua avventura nel Toro partì nei Balon Boys, il primo storico Settore Giovanile del Torino. Il debutto in granata avvenne nel 1933. Dopo un anno alla GC Vigevanesi, tornò a Torino nel 1935 per una seconda esperienza all'ombra della Mole dal 1935, rimanendoci fino al 1938. Dal 1941 dal 1944 ebbe una terza parentesi in granata, affermandosi come fondamentale uomo-squadra. Con la casacca del Torino conquistò uno Scudetto nella stagione 1942-1943 e due Coppe Italia (1935-1936 e 1942-1943), riuscendo a prendere parte alla costruzione del Grande Torino. Il suo legame con il Club proseguì in panchina. Divenne infatti il tecnico delle giovanili granata dal 1959, siedendo sulla panchina della prima squadra in diverse occasioni tra il 1959 e il 1963. In seguito divenne osservatore, inventando di fatto la professione: grazie a lui vennero scoperti moltissimi talenti, come Paolo Pulici, Diego Fuser, Dino Baggio, Renato Zaccarelli e Franco Causio.