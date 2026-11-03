L'edizione odierna del Corriere Torino tratta della situazione infortuni del Toro. Il giornale apre affermando la difficoltà sulle corsie esterne per Abate: "Il reparto degli esterni è in affanno: con il lun­go­de­gente For­tini e Cac­cia­mani ai box, Abate a Fro­si­none ha adat­tato Ori­sta­nio sulla fascia". Le condizioni di Rafik Belghali, sostituito a Frosinone dopo una botta al ginocchio, verranno rivalutate giorno dopo giorno. Le valutazioni dello staff riguarderanno anche Rodriguez e Mandragora, con il quotidiano che scrive: "Per Rolando, però, la pru­denza è d’obbligo: «Lo rive­dremo al meglio sol­tanto dopo la sosta — aveva detto Abate (nella foto) —. Magari ci stu­pirà, ma il primo pen­siero è non rischiare nulla»"