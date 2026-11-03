Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Aboukhlal e Patterson non sfruttano l'occasione: Toro, che fatica a sinistra (VIDEO)
L'edizione odierna del Corriere Torino tratta della situazione infortuni del Toro. Il giornale apre affermando la difficoltà sulle corsie esterne per Abate: "Il reparto degli esterni è in affanno: con il lungodegente Fortini e Cacciamani ai box, Abate a Frosinone ha adattato Oristanio sulla fascia". Le condizioni di Rafik Belghali, sostituito a Frosinone dopo una botta al ginocchio, verranno rivalutate giorno dopo giorno. Le valutazioni dello staff riguarderanno anche Rodriguez e Mandragora, con il quotidiano che scrive: "Per Rolando, però, la prudenza è d’obbligo: «Lo rivedremo al meglio soltanto dopo la sosta — aveva detto Abate (nella foto) —. Magari ci stupirà, ma il primo pensiero è non rischiare nulla»"
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