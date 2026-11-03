Sulle colonne dell'edizione "Torino e Provincia" La Stampa si può trovare un approfondimento dedicato a Rafik Belghali e alla situazione esterni in casa Torino. Il quotidiano esordisce parlando di un'emergenza sulle fasce per il Toro e affermando: "Il Toro si ritrova con il reparto degli esterni ridotto ai minimi termini, visto che pure Rafik Belghali è finito ai box per una dolorosa botta al ginocchio rimediata in Ciociaria ed emersa ieri con chiarezza dopo i primi accertamenti medici. La presenza dell'algerino è a rischio per la sfida casalinga di sabato pomeriggio contro il Lecce, anche se lo staff sanitario ha già iniziato a lavorare per ridarlo a disposizione di Ignazio Abate". Ieri il gruppo granata si è ritrovato al Filadelfia al fine di ripartire dopo le due sconfitte di fila in campionato e un obiettivo prioritario è il recupero degli infortunati, che sono saliti a sei: "Tutte assenze pesanti, anche perché le potenziali riserve non sono state all'altezza. Non è solo una questione di gol, ma di prestazioni. A Frosinone chi è entrato non è riuscito ad aiutare il Toro, anzi, e anche contro il Como il rendimento dei subentrati non era stato positivo nella ripresa".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.