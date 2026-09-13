Il fantasista honduregno spegne 47 candeline. Arrivato in Italia nel 2001 grazie alla Reggina, Julio Cesar de León ha conquistato i tifosi italiani con le sue traiettorie imprevedibili su punizione. La sua carriera nello stivale lo ha visto protagonista con diverse maglie, tra cui quelle di Fiorentina, Catanzaro, Teramo, Sambenedettese, Genoa e Parma, dimostrandosi spesso l'uomo chiave sulla trequarti. Nella stagione 2009/2010 ha vestito anche la maglia del Torino in Serie B: un'esperienza condita da 21 presenze in cui ha portato esperienza e qualità al centrocampo granata. Leader indiscusso della nazionale dell'Honduras (83 presenze e 14 reti), "Rambo" ha girato il mondo continuando a giocare fino a tarda età. Buon compleanno a uno dei maestri dei calci piazzati del nostro calcio!