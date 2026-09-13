L'honduregno spegne 47 candeline: auguri all'ex centrocampista del Torino
Le scadenze dei giocatori del Toro (VIDEO)
Il fantasista honduregno spegne 47 candeline. Arrivato in Italia nel 2001 grazie alla Reggina, Julio Cesar de León ha conquistato i tifosi italiani con le sue traiettorie imprevedibili su punizione. La sua carriera nello stivale lo ha visto protagonista con diverse maglie, tra cui quelle di Fiorentina, Catanzaro, Teramo, Sambenedettese, Genoa e Parma, dimostrandosi spesso l'uomo chiave sulla trequarti. Nella stagione 2009/2010 ha vestito anche la maglia del Torino in Serie B: un'esperienza condita da 21 presenze in cui ha portato esperienza e qualità al centrocampo granata. Leader indiscusso della nazionale dell'Honduras (83 presenze e 14 reti), "Rambo" ha girato il mondo continuando a giocare fino a tarda età. Buon compleanno a uno dei maestri dei calci piazzati del nostro calcio!
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