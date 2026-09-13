"Nel percorso di crescita del nuovo Torino targato Ignazio Abate, una certezza resta incrollabile: Nikola Vlasic". L'edizione odierna de La Stampa dedica un ampio approfondimento al centrocampista croato, pronto a prendere per mano i granata nel big match contro la Roma capolista. Una sfida che per il numero dieci porta con sé motivazioni speciali, tra la passata stima di Gian Piero Gasperini e l'interesse mai del tutto tramontato dei giallorossi. Nonostante una condizione fisica non ancora al cento per cento dopo le fatiche del Mondiale americano, il croato non ha saltato un secondo in campionato. Il giornale sottolinea l'importanza imprescindibile del classe '97 per gli equilibri della squadra: "Cambiano gli allenatori, si modificano i moduli e passano i giocatori, ma al centro del Toro c'è sempre Nikola Vlasic. Una garanzia, a maggior ragione quando servono esperienza e qualità [...] Un'intelligenza tattica davvero unica che lo ha trasformato nel punto di riferimento dei compagni e in un idolo dei tifosi. I numeri della passata stagione testimoniano il suo peso specifico: 8 reti, 3 assist e ben 3.055 minuti giocati su 37 presenze. Con la fascia di capitano al braccio (in assenza di Zapata), Vlasic resta il vero motore tattico capace di legare centrocampo e attacco". Il match di domani rappresenta un'occasione d'oro per sbloccarsi: in Serie A la sua ultima rete risale allo scorso 26 aprile contro l'Inter. "La Roma è la squadra italiana più incrociata in carriera dal croato (11 precedenti), ma contro i giallorossi Vlasic non ha mai trovato la via del gol. Sullo sfondo resta inoltre il tema del rinnovo contrattuale (in scadenza a giugno, con opzione fino al 2028), mentre il traguardo delle 150 presenze in granata (oggi a quota 148 con 22 reti) è ormai a un passo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.