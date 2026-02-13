Bull Brigade e Willie Peyote: “Il Quindicesimo Inverno” è Torino nel ’96

Nuovo album del gruppo torinese e una canzone, in particolare, che suona molto granata

"Perché Non Si Sa Mai" è il quarto album in studio dei Bull Brigade. Il gruppo di Torino, dopo "Strade Smarrite" (2008), "Vita Libertà" (2016) e "Il Fuoco Non Si è Spento", a mezzanotte oggi, venerdì 13 febbraio, ha pubblicato un altro lavoro. "Perché Non Si Sa Mai non è solo un nuovo capitolo discografico: è una presa di posizione artistica e umana. Un album che esprime la scelta della band di alzare l’asticella, restando fedele a se stessa, alla propria storia e al pubblico che l’ha accompagnata in tutti questi anni. Un punto di svolta, un nuovo inizio. Un disco da ascoltare a tutto volume, potente e liberatorio, pronto a esplodere tanto nelle cuffie quanto sul palco", si legge nel comunicato stampa. Un album, dunque, che vuole collocarsi in una direzione, quella intrapresa dal gruppo negli anni, di fedeltà al proprio genere e al proprio pubblico, ma anche di rinnovamento.

"Perché Non Si Sa Mai", l'album della svolta — A partire dal 2006, quando si sono formati, a Torino, i Bull Brigade hanno iniziato a seguire una propria linea, musicale e commerciale. Una linea che li ha portati oggi, al quarto album, con una grande esperienza a livello personale, di collaborazioni e di esperienze come tour in Italia e non. Anche l'uscita di quest'album sarà seguita da un tour, con date in alcune città italiane come Torino (già sold out) e Milano, ma anche una breve ma intensa parentesi spagnola e una data a Londra. Il disco è una svolta, e la sua intenzione di tradizione ma anche di novità si arricchisce con i featuring: ecco che spiccano Giancane, Claver Gold, i Fast Animals and Slow Kids e Willie Peyote. Proprio il brano in cui figura quest'ultimo ha un particolare significato anche nell'ambito calcistico: in particolare, nell'ambito della fede granata.

"Il Quindicesimo Inverno", la canzone granata per la Torino del '96 — Questo il titolo della canzone dei Bull Brigade che vede la partecipazione di Willie Peyote. Una canzone nostalgica, che ha la capacità di rendere nostalgici anche chi quel periodo e quel particolare contesto neanche l'ha vissuto. Quel particolare contesto è la Torino del 1996. I Bull Brigade, con la voce del frontman Eugenio Borra (in arte Eugy), raccontano un momento di vita. Vita vera, vissuta tra amore, passione, convinzioni, fede e concretezza nelle proprie decisioni e nelle proprie idee. "Era il novembre del ’96, cospiravamo insieme. Piazza Statuto sopra il 26, città senza catene. Stessi occhi e stessi guai, Ferrante andava in rete e il tempo non bastava mai", racconta il gruppo nella canzone. Il riferimento al Torino, anch'esso, non può che essere nostalgico. E soprattutto è un riferimento che incarna il senso della canzone. Una nostalgia non tanto per un periodo particolarmente florido (il Toro saliva e scendeva dalla Serie B), ma per una passione, quella dei tifosi, incarnata in campo da Marco Ferrante. Quella passione rendeva meraviglioso qualsiasi attimo, positivo o meno. E di che cosa si può essere nostalgici se non della passione, dell'amore e della fede che fanno battere il cuore? Questo raccontano i Bull Brigade.