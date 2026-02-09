Contestazione, misure estreme: Maratona vuota ad oltranza

Una decisione che fa seguito all'ultima gara in casa: contro il Lecce la Maratona come metodo di contestazione ha scelto di tenere il settore vuoto per l'intera durata della partita. Una contestazione che fa seguito alle tante attività che si sono organizzate negli ultimi mesi ma che ha un effetto diverso, più forte: un effetto che va oltre il popolo granata e vuole arrivare, come messaggio, anche all'esterno. Nuove misure, dunque: la Maratona ha deciso che continuerà a sostenere la squadra in trasferta ma che "fino a nuova comunicazione", lascerà la curva vuota per tutte le partite casalinghe. Una decisione forte, che la Maratona non intende abbandonare. Di seguito il comunicato dei tifosi organizzati granata uniti sotto il nome "Maratona 12".