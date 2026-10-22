Il Circolo Soci Torino Fc 1906, presieduto da Leonardo D’Alessandro, organizza in collaborazione con il Torino la commemorazione ufficiale del Grande Torino, nel ricordo della squadra simbolo della storia granata. La cerimonia si terrà venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 10, presso il Cimitero Monumentale di Torino, con ingresso da via Varano 17/a. Durante l’evento, don Gian Luca Carrega impartirà la benedizione dei sepolcri e verrà deposta una corona commemorativa, condivisa dal Circolo Soci e dal Torino Fc. Parteciperanno i familiari dei caduti, i dirigenti granata, le autorità locali, i rappresentanti di AFC Torino e gli ex calciatori del Toro, insieme ai soci. Un momento di raccoglimento per onorare la memoria degli Invincibili e rinnovare il legame tra la squadra e la sua storia.