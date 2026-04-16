Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alexander Manninger, morto all’età di 48 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex portiere austriaco, che aveva collezionato 33 presenze con la nazionale, sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente nei pressi di Salisburgo: l’auto su cui viaggiava sarebbe stata travolta da un treno dopo aver attraversato un passaggio a livello privo di barriere. Manninger ha avuto una lunga esperienza anche nel calcio italiano, vestendo le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus, per un totale di 143 presenze in Serie A. In granata aveva giocato nella stagione 2002/2003, con una breve parentesi da tre presenze. Nel suo palmarès spiccano la vittoria della Premier League con l’Arsenal, insieme a una FA Cup e due Charity Shield, oltre allo Scudetto conquistato con la Juventus nel 2012. "Finalmente sono libero dal calcio", aveva detto Manninger, in esclusiva su Toro News, dopo la sua decisione di ritirarsi dai campi.

Il cordoglio del club granata

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, esprimono il profondo cordoglio e l'affettuosa vicinanza alla famiglia Manninger nel ricordo di, ex portiere con un'esperienza al Toro nella stagione 2002/2003, tragicamente scomparso oggi in un incidente stradale in Austria".

Tutta la Redazione di Toro News porge le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari.