Nove mesi dopo il gravissimo incidente stradale dello scorso novembre sulla Torino-Carmagnola, don Riccardo Robella è tornato tra la sua gente. Come riportato dal settimanale piemontese Il Risveglio, la guida spirituale del Torino Calcio e parroco di Leinì, ha scelto un giorno molto significativo, la solenne Festa dell’Assunta del 15 agosto, per fare ritorno al Santuario della Beata Vergine delle Grazie, la sua comunità. Giunto a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa dall’Unità Spinale del CTO di Torino, dove sta svolgendo la riabilitazione, don Riccardo è stato accolto dal sindaco Luca Torella e da centinaia di fedeli in lacrime. Muovendosi in autonomia sulla carrozzina elettrica, ha raggiunto l’altare tra applausi e profonda commozione.

“Sono quasi dieci mesi che sto aspettando di incontrarvi, di vedere i vostri volti. Mi siete mancati da morire”, ha dichiarato Robella al termine della celebrazione liturgica. “Ogni giorno in palestra voleva dire: così torno prima! Per piegare don Riccardo ce ne vuole”, ha aggiunto sorridendo, prima di ringraziare il viceparroco don Filippo Romagnoli per la gestione della comunità e presiedere nel pomeriggio la celebrazione per gli infermi.