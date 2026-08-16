Il Toro inaugura ufficialmente la nuova stagione con una vittoria: all’Olimpico Grande Torino i granata superano 1-0 la Carrarese grazie al gol di Simeone al 9' su assist di Pedersen e staccano il pass per i sedicesimi di Coppa Italia, dove affronteranno il Monza. Una gara non semplice, decisa già nei primi minuti e poi gestita dagli uomini di Abate, che hanno concesso poco agli avversari senza però riuscire a chiudere definitivamente i conti. Una vittoria che può aiutare a da r fiducia in vista dell'esordio in campionato contro il Milan tra una settimana. Ora, però, è tempo di valutare le prestazioni dei singoli: votate al sondaggio qui sotto quali sono stati secondo voi i due migliori granata nel match contro la Carrarese.

Chi sono stati i migliori granata contro la Carrarese? Mascardi Comuzzo Coco Comert Pedersen Gineitis Fitz-Jim Cacciamani Vlasic Casadei Simeone Aboukhlal Ismajli Kulenovic Biraghi Luongo Fitz-Jim 41% 124 voti Simeone 28% 85 voti Pedersen 10% 29 voti Vlasic 7% 22 voti Mascardi 4% 13 voti Cacciamani 4% 11 voti Comuzzo 2% 6 voti Gineitis 1% 4 voti Coco 1% 3 voti Ismajli 1% 2 voti Luongo 1% 2 voti Casadei 0% 1 voti Aboukhlal 0% 1 voti Comert 0% 0 voti Kulenovic 0% 0 voti Biraghi 0% 0 voti Scegli fino a 2 risposte Vota Mostra i risultati