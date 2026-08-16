Votate i migliori granata del match contro la Carrarese
Il commento della gara tra Torino e Carrarese (VIDEO)
Il Toro inaugura ufficialmente la nuova stagione con una vittoria: all’Olimpico Grande Torino i granata superano 1-0 la Carrarese grazie al gol di Simeone al 9' su assist di Pedersen e staccano il pass per i sedicesimi di Coppa Italia, dove affronteranno il Monza. Una gara non semplice, decisa già nei primi minuti e poi gestita dagli uomini di Abate, che hanno concesso poco agli avversari senza però riuscire a chiudere definitivamente i conti. Una vittoria che può aiutare a da r fiducia in vista dell'esordio in campionato contro il Milan tra una settimana. Ora, però, è tempo di valutare le prestazioni dei singoli: votate al sondaggio qui sotto quali sono stati secondo voi i due migliori granata nel match contro la Carrarese.
Chi sono stati i migliori granata contro la Carrarese?
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