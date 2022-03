Nuova avventura per Sorrentino: è diventato proprietario del Chieri

Da luglio l'ex portiere sarà il nuovo presidente del club

Stefano Sorrentino è il nuovo proprietario del Chieri. L'ex portiere ha rilevato il club che milita in Serie D dall'ormai ex presidente Luca Gandini. L'accordo prevede che Sorrentino diventerà presidente da luglio: fino a quel momento il passaggio di consegne sarà graduale con una suddivisione dei ruoli fino al termine dell'attuale stagione. "Sono onorato di ricevere il testimone da Luca Gandini - ha commentato l'ex portiere granata ai microfoni di Corriere Torino -. Ha reso il Chieri una società importante ed apprezzata in tutto il panorama calcistico piemontese. Non vedo l'ora di cominciare".