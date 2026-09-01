Paolo Pulici è il nuovo Presidente Onorario dell'associazione benefica ASD Ex Calciatori Granata Onlus. Il leggendario attaccante granata fa parte ora dell'associazione degli ex giocatori del Toro che si occupa di attività benefiche verso tutte le categorie disagiate. L'ASD Ex Calciatori Granata Onlus ha annunciato la notizia sul proprio profilo Facebook.

Il post Facebook dell'ASD Ex Calciatori Granata Onlus

"È con grande orgoglio che annunciamo l’ingresso di Paolo Pulici nella nostra Associazione, nel ruolo di Presidente Onorario. Una figura simbolo della storia del Torino e del calcio italiano, che con la sua carriera, i suoi valori e il suo legame indissolubile con i colori granata rappresenta al meglio lo spirito della nostra Associazione. Avere Paolo al nostro fianco è per noi un grande onore e un ulteriore motivo per continuare a custodire e valorizzare la storia, i ricordi e i valori di chi ha indossato la maglia granata. Benvenuto, Paolo".