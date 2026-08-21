Sanabria saluta l’Italia dopo otto stagioni vissute nel calcio italiano. L’attaccante paraguaiano, arrivato giovanissimo alla Roma, ha vestito diverse maglie in Serie A prima di legare soprattutto il proprio nome al Toro. La Cremonese lo ha ceduto ha titolo definitivo ed è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Internacional di Porto Alegre e lascia così il campionato italiano per iniziare una nuova avventura in Brasile. L’ex granata ritroverà anche Guillermo Maripán, altro ex Toro arrivato all’Internacional negli scorsi mesi. Una curiosa coincidenza per Sanabria, che chiude dopo otto anni, intervallati da sei mesi al Betis in Spagna, un lungo capitolo della propria carriera in Italia con 205 presenze e 40 gol, ripartendo dal Sudamerica.