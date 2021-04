Sonego va in finale a Cagliari e dice: “Vorrei essere sponsorizzato dal Toro”

Successo nella finale del doppio di Lorenzo Sonego in coppia con Andrea Vavassori nell’Atp 25o di Cagliari

“Il Villarreal sponsorizza Bautista Agut? Io vorrei essere sponsorizzato dal Torino, ma non so cosa devo fare per riuscirci”, ha dichiarato Lorenzo Sonego in conferenza stampa. Il tennista italiano classe 95 è nato nel capoluogo piemontese ed è un tifoso dei granata: oggi è stata una giornata importante per lui, che ha raggiunto la finale nell'ATP 250 di Cagliari nel singolare (superando in semifinale l'americano Fritz in tre set) e ha anche vinto nella finale del doppio in coppia con Andrea Vavassori nell’Atp 25o di Cagliari. Il duo azzurro ha battuto la coppia formata da Simone Bolelli e l’argentino Molteni per 6-3 6-4.