Esattamente 33 anni fa, il Torino di Emiliano Mondonico espugnava il Pittodrie Stadium di Aberdeen e centrava una storica qualificazione ai quarti di finale di Coppa delle Coppe. Il Toro arrivava in Scozia con la vittoria per 3-2 tra le mura amiche dell'andata. A passare in vantaggio fu la squadra scozzese grazie alla rete al 12' di Lee Richardson. I granata pareggiarono prima dell'intervallo con il gol di Daniele Fortunato al 40', che sfruttò l'assist di Benny Carbone per battere il portiere dell'Aberdeen. Nella ripresa al 53' i ragazzi di Mondonico ribaltarono la partita. Benny Carbone mise a referto il secondo assist di giornata e servì Andrea Silenzi, che firmò il sorpasso granata. Il risultato non cambiò più e il Torino poté festeggiare il passaggio del turno nella prestigiosa competizione. Il Toro venne poi eliminato di misura ai quarti di finale dall'Arsenal ma la vittoria sull'Aberdeen permise alla squadra di Mondonico di essere tra le migliori 8 squadre europee dell'annata.