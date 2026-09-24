Nato il 24 settembre 1999 a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, oggi l’ex trequartista granata Eljif Elmas compie 27 anni. Cresciuto nelle giovanili del Rabotnički di Skopje e della Stella Rossa di Belgrado, debutta tra i professionisti con il club macedone prima di trasferirsi al Fenerbahçe nel 2017 e approdare in Italia due anni più tardi, al Napoli. Con i partenopei gioca fino a gennaio 2024, conquistando una Coppa Italia nel 2020 e lo Scudetto nel 2023. Da lì il passaggio al Lipsia, prima di arrivare a Torino nel gennaio 2025 in prestito con diritto di riscatto.

Il suo impatto in granata è immediato. All’esordio contro il Bologna, il 14 febbraio 2025, gli bastano appena tre minuti per firmare il primo gol con la maglia del Torino, con uno splendido tunnel seguito da un morbido scavetto. Elmas va poi a segno anche contro Monza, Parma e Verona, chiudendo la sua esperienza sotto la Mole con 13 presenze e 4 reti. Numeri che, considerando il poco tempo a disposizione, raccontano bene l'impatto avuto dal macedone. In estate, dopo il mancato riscatto e il ritorno al Lipsia, sembrava possibile un nuovo tentativo del Torino per riportarlo in granata. Elmas ha invece fatto ritorno al Napoli, prima di trasferirsi successivamente all’Atalanta, dove oggi è allenato da Maurizio Sarri. A distanza di un anno e mezzo, resta il ricordo di quei pochi mesi al Toro e di un giocatore capace di lasciare il segno praticamente subito. Buon compleanno, Eljif!

Tanti auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!