Gvidas Gineitis compie oggi, mercoledì 15 aprile, 22 anni. Il centrocampista lituano, in questa stagione si sta ritagliando sempre più spazio, venendo utilizzato non solo come mezzala, ma anche come play davanti alla difesa. Fin qui ha collezionanato 26 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da 1 assist, senza mai trovare però la via del gol.

A Gvidas Gineitis, tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la Redazione di Toro News!