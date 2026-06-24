Il messaggio dei tifosi è chiaro: la priorità del Torino deve essere la difesa. A meno di una settimana dall'apertura ufficiale del calciomercato, i primi nomi iniziano già a circolare attorno al mondo granata e per Gianluca Petrachi il lavoro da svolgere è tanto. Prima di pensare agli innesti, però, sarà necessario sfoltire la rosa e trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Ignazio Abate. Nel frattempo, Toro News ha chiesto ai propri lettori da quale reparto dovrebbe partire il mercato granata. Il verdetto del sondaggio è stato netto: il 72% dei votanti, pari a 497 preferenze, ha indicato la difesa come il settore che necessita maggiormente di interventi. Un dato che conferma la sensazione diffusa tra i tifosi dopo l'ultima stagione: la retroguardia andrà profondamente rivista e rinforzata. Alle spalle della difesa si piazzano la porta, scelta dal 15% dei partecipanti (101 voti), e le corsie esterne, che hanno raccolto l'8% delle preferenze (58 voti). Più contenute invece le richieste di intervento a centrocampo, fermo al 4% (27 voti), e in attacco, indicato soltanto dall'1% dei lettori (7 voti). Percentuali che fotografano le priorità attuali della piazza, pur con la consapevolezza che eventuali cessioni potrebbero modificare gli scenari e spingere il Toro a intervenire anche nelle zone più offensive.

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I risultati del sondaggio