Alberto Paleari compie oggi 34 anni. Il portiere muove i primi passi calcistici nelle giovanili di Seregno e Milan, prima di approdare nel 2011 al Pontisola. Seguono le esperienze con Tritium e Virtus Verona, fino al biennio 2014-2016 alla Giana Erminio. Dal 2016 al 2020 difende i pali del Cittadella, squadra con cui si mette in evidenza in Serie B. Nella stagione 2020/21 veste la maglia del Genoa, per poi trasferirsi al Benevento, dove rimane per tre stagioni. Nell’estate del 2024 firma con il Torino. Dopo una stagione da vice di Milinkovic-Savic, la scorsa si è ritrovato a difendere i pali da titolare. In tutto sono 33 presenze in maglia granata.

Tanti auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!